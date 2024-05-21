Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 мая, 10:54

"Вызывает разочарование": В МИД отреагировали на отклонение проекта резолюции РФ о вооружениях в космосе

МИД: РФ разочарована решением Совбеза ООН по неразмещению оружия в космосе

Россия разочарована итогами голосования в Совбезе ООН по совместной с Китаем резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"США и их союзники, несмотря на все предпринятые нами шаги по учёту их предложений, выступили против нашей конструктивной, имеющей всеобъемлющий охват инициативы <...> Результаты голосования вызывают разочарование", сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Песков: Надо обратить внимание на тех, кто против недопущения гонки вооружений в космосе
Песков: Надо обратить внимание на тех, кто против недопущения гонки вооружений в космосе

Так американская сторона выявила свои "истинные интересы в космической области", считает дипломат. По её словам, они заключаются не в сохранении космоса свободным от оружия, а в превращении его в "арену военной конфронтации". Россия же, в свою очередь, продолжит вносить вклад в сохранение космического пространства свободным от вооружений, а также настаивать, чтобы космос использовался только в мирных целях, резюмировала Захарова.

Ранее стало известно, что Совбез ООН отклонил подготовленный Москвой и Пекином проект резолюции, призывающей все страны прекратить размещение и применение в космосе любого оружия. Из 15 членов СБ за документ проголосовали семь государств, среди них — Китай и Алжир. Ещё семь стран, включая США, Францию и Британию, выступили против. Швейцария от голосования воздержалась.

Америку заподозрили в попытках заполонить космос средствами нападения на спутники
Америку заподозрили в попытках заполонить космос средствами нападения на спутники
Обложка ©

VK / МИД России

Наталья Исакова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • США
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров