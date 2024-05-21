"Вызывает разочарование": В МИД отреагировали на отклонение проекта резолюции РФ о вооружениях в космосе

Россия разочарована итогами голосования в Совбезе ООН по совместной с Китаем резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"США и их союзники, несмотря на все предпринятые нами шаги по учёту их предложений, выступили против нашей конструктивной, имеющей всеобъемлющий охват инициативы <...> Результаты голосования вызывают разочарование", — сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Так американская сторона выявила свои "истинные интересы в космической области", считает дипломат. По её словам, они заключаются не в сохранении космоса свободным от оружия, а в превращении его в "арену военной конфронтации". Россия же, в свою очередь, продолжит вносить вклад в сохранение космического пространства свободным от вооружений, а также настаивать, чтобы космос использовался только в мирных целях, резюмировала Захарова.