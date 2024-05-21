Песков: Надо обратить внимание на тех, кто против недопущения гонки вооружений в космосе

Москва призывает обратить внимание на государства, проголосовавшие в Совете Безопасности ООН против российской резолюции о недопущении гонки вооружений в космосе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о рисках американской военной космической программы.

"Мы просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу. Если вы проанализируете, кто выступал против, что предлагает в этом проекте российская сторона, вы увидите ответ на ваш вопрос", — сказал представитель Кремля.