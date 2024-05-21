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Регион
21 мая, 09:57

Песков: Надо обратить внимание на тех, кто против недопущения гонки вооружений в космосе

Песков: Спецслужбы следят за военной программой США в космосе

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru

Москва призывает обратить внимание на государства, проголосовавшие в Совете Безопасности ООН против российской резолюции о недопущении гонки вооружений в космосе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о рисках американской военной космической программы.

"Мы просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу. Если вы проанализируете, кто выступал против, что предлагает в этом проекте российская сторона, вы увидите ответ на ваш вопрос", — сказал представитель Кремля.

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Песков, говоря о рисках американской программы, заверил, что специальные службы России "выполняют свою работу".

Напомним, Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. "За" выступили РФ, КНР, Алжир, Гайана, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Эквадор, а "против" проголосовали США, Британия, Франция, Япония, Южная Корея, Словения и Мальта. Ещё одна страна — Швейцария — воздержалась. По словам постпреда России при всемирной организации Василия Небензи, Москва продолжит прилагать усилия, чтобы космос, несмотря на "агрессивный настрой" Запада, оставался мирным.

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Александр Юнашев
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