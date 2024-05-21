Песков: Надо обратить внимание на тех, кто против недопущения гонки вооружений в космосе
Песков: Спецслужбы следят за военной программой США в космосе
Дмитрий Песков. Обложка © Kremlin.ru
Москва призывает обратить внимание на государства, проголосовавшие в Совете Безопасности ООН против российской резолюции о недопущении гонки вооружений в космосе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о рисках американской военной космической программы.
"Мы просим обратить внимание на то, что нам не удалось выйти на принятие соответствующей резолюции по космосу. Если вы проанализируете, кто выступал против, что предлагает в этом проекте российская сторона, вы увидите ответ на ваш вопрос", — сказал представитель Кремля.
Песков, говоря о рисках американской программы, заверил, что специальные службы России "выполняют свою работу".
Напомним, Совет Безопасности ООН отклонил проект российской резолюции о предотвращении гонки вооружений в космосе. "За" выступили РФ, КНР, Алжир, Гайана, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Эквадор, а "против" проголосовали США, Британия, Франция, Япония, Южная Корея, Словения и Мальта. Ещё одна страна — Швейцария — воздержалась. По словам постпреда России при всемирной организации Василия Небензи, Москва продолжит прилагать усилия, чтобы космос, несмотря на "агрессивный настрой" Запада, оставался мирным.