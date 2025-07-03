Эмин объяснил перенос концерта в Светлогорске на целый год

Эмин Агаларов сообщил, что его концерт в Светлогорске, который должен был состояться 6 июля 2025 года, перенесли на 5 июля 2026 года. Причиной переноса стали изменения в его рабочем графике, из-за чего не удалось согласовать новые даты для выступления. Об этом певец заявил «Газете.Ru».

Агаларов отметил, что очень хочет выступить в Светлогорске, и уверен, что концерт всё равно пройдёт, но только через год. Он также добавил, что площадка «Янтарь-Холл» очень популярна, и поэтому было сложно найти подходящие даты для нового концерта.

«Концерт, запланированный на 6 июля в светлогорском «Янтарь-Холле», мы вынуждены перенести по причине изменения делового графика. Эта площадка – самая популярная в регионе, поэтому согласовать ближайшие даты не удалось», — сказал он.