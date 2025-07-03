Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 19:11

Эмин объяснил перенос концерта в Светлогорске на целый год

Певец Агаларов: Концерт в Светлогорске перенесён на год из-за делового графика

Эмин Агаларов. Обложка © ТАСС/ Алеев Егор

Эмин Агаларов. Обложка © ТАСС/ Алеев Егор

Эмин Агаларов сообщил, что его концерт в Светлогорске, который должен был состояться 6 июля 2025 года, перенесли на 5 июля 2026 года. Причиной переноса стали изменения в его рабочем графике, из-за чего не удалось согласовать новые даты для выступления. Об этом певец заявил «Газете.Ru».

Агаларов отметил, что очень хочет выступить в Светлогорске, и уверен, что концерт всё равно пройдёт, но только через год. Он также добавил, что площадка «Янтарь-Холл» очень популярна, и поэтому было сложно найти подходящие даты для нового концерта.

«Концерт, запланированный на 6 июля в светлогорском «Янтарь-Холле», мы вынуждены перенести по причине изменения делового графика. Эта площадка – самая популярная в регионе, поэтому согласовать ближайшие даты не удалось», — сказал он.

«Как Лепс»: Продюсер раскрыл гонорар певца Эмина Агаларова
«Как Лепс»: Продюсер раскрыл гонорар певца Эмина Агаларова

Как сообщал Life.ru, концерт был перенесён на 2026 год по причине «обстоятельств непреодолимой силы». Организаторы мероприятия заявили о возврате средств за все приобретённые билеты. Некоторые источники предполагают, что «обстоятельства непреодолимой силы» могут иметь отношение к текущей политической напряжённости между Россией и Азербайджаном.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Эмин Агаларов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar