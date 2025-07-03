Эмин объяснил перенос концерта в Светлогорске на целый год
Певец Агаларов: Концерт в Светлогорске перенесён на год из-за делового графика
Эмин Агаларов. Обложка © ТАСС/ Алеев Егор
Эмин Агаларов сообщил, что его концерт в Светлогорске, который должен был состояться 6 июля 2025 года, перенесли на 5 июля 2026 года. Причиной переноса стали изменения в его рабочем графике, из-за чего не удалось согласовать новые даты для выступления. Об этом певец заявил «Газете.Ru».
Агаларов отметил, что очень хочет выступить в Светлогорске, и уверен, что концерт всё равно пройдёт, но только через год. Он также добавил, что площадка «Янтарь-Холл» очень популярна, и поэтому было сложно найти подходящие даты для нового концерта.
«Концерт, запланированный на 6 июля в светлогорском «Янтарь-Холле», мы вынуждены перенести по причине изменения делового графика. Эта площадка – самая популярная в регионе, поэтому согласовать ближайшие даты не удалось», — сказал он.
Как сообщал Life.ru, концерт был перенесён на 2026 год по причине «обстоятельств непреодолимой силы». Организаторы мероприятия заявили о возврате средств за все приобретённые билеты. Некоторые источники предполагают, что «обстоятельства непреодолимой силы» могут иметь отношение к текущей политической напряжённости между Россией и Азербайджаном.