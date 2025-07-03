Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 12:56

В Светлогорске отменили концерт Эмина из-за «обстоятельств непреодолимой силы»

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Концерт певца Эмина Агаларова в Светлогорске перенесён на 2026 год из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Об этом сообщили организаторы мероприятия — представители площадки «Янтарь-холл» — в разговоре с РИА «Новости».

Шоу, запланированное на 6 июля 2024 года, состоится ровно через год — 6 июля 2026 года. Организаторы подтвердили, что все билеты будут возвращены.

Консулы получили «зелёный свет» для встречи с россиянами в Азербайджане
Консулы получили «зелёный свет» для встречи с россиянами в Азербайджане

Не исключено, что «обстоятельства непреодолимой силы» могут быть связаны с российско-азербайджанским политическим конфликтом. Напомним, в конце июня российские силовики провели в Екатеринбурге операцию по задержанию членов ОПГ, в которой состояли выходцы из Азербайджана. Когда эта информация стала известна общественности, в Баку начались жёсткие аресты российских журналистов, туристов и релокантов. В МИД России выразили решительный протест послу республики. В ведомстве подчеркнули факт избиения россиян, которое подтверждается снимками, опубликованными полицией Азербайджана.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Эмин Агаларов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar