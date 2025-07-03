В Светлогорске отменили концерт Эмина из-за «обстоятельств непреодолимой силы»

Концерт певца Эмина Агаларова в Светлогорске перенесён на 2026 год из-за «обстоятельств непреодолимой силы» . Об этом сообщили организаторы мероприятия — представители площадки «Янтарь-холл» — в разговоре с РИА «Новости».

Шоу, запланированное на 6 июля 2024 года, состоится ровно через год — 6 июля 2026 года. Организаторы подтвердили, что все билеты будут возвращены.

Не исключено, что «обстоятельства непреодолимой силы» могут быть связаны с российско-азербайджанским политическим конфликтом. Напомним, в конце июня российские силовики провели в Екатеринбурге операцию по задержанию членов ОПГ, в которой состояли выходцы из Азербайджана. Когда эта информация стала известна общественности, в Баку начались жёсткие аресты российских журналистов, туристов и релокантов. В МИД России выразили решительный протест послу республики. В ведомстве подчеркнули факт избиения россиян, которое подтверждается снимками, опубликованными полицией Азербайджана.