«Роснано» ждёт суд по делу о растрате 6 млрд на производство гибких планшетов

Генпрокуратура направила в суд материалы уголовного дела, согласно которым деньги «Роснано» в размере более шести миллиардов рублей были растрачены, хотя выделялись на создание гибких планшетов. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора компании «Пластик Лоджик» Бориса Галкина. <…> После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», — сказано в заявлении.

По данным следствия, преступление совершено в период с декабря 2011-го по март 2021 года. Зампредседателя правления «Роснано» Юрий Удальцов, инвестиционный директор инвестиционного дивизиона компании Николай Тычинин, также входящий в совет директоров «Пластик Лоджик», Галкин и ряд других лиц получили 6 миллиардов 672 миллионов 961 тысячу рублей. Средства должны были пойти на производство уникальных гибких планшетов.

Однако в действительности никто из подозреваемых не собирался заниматься выпуском нанотехнологичной продукции, подчеркнули в Генпрокуратуре. Галкин успел выехать за рубеж в 2020 году, однако его задержали при попытке попасть обратно в Россию в прошлом году.