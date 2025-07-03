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3 июля, 16:35

Путин дал добро: В России могут создать щётки спецназначения

Путин одобрил инициативу по разработке щётки для военных

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по разработке специализированной зубной щётки для российских военнослужащих. Об этом стало известно во время его посещения выставки конкурса «Знай наших».

«Конечно. В этом смысле, я думаю, что военные мало чем отличаются от других граждан. Но, с другой стороны, может быть, здесь и есть какая-то специфика, именно имея в виду то, в каких условиях они живут», — сказал он в ответ на просьбу главы компании «Технопро» Александра Белова принять участие в создании такой щётки.

Компания «Технопро» уже поставляет свою продукцию участникам СВО. Новая разработка будет учитывать особенности службы военных.

Путину на выставке АСИ показали разработку школьника-гения
Путину на выставке АСИ показали разработку школьника-гения

Принимая участие в форуме АСИ, Владимир Путин обратил внимание на бурное развитие и заметный прогресс России в сфере беспилотных технологий. Президент подчеркнул, что этой отрасли в последнее время уделяется большое внимание и в ней очевидно произошёл настоящий прорыв.

Юрий Лысенко
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