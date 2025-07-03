Путин дал добро: В России могут создать щётки спецназначения

«Конечно. В этом смысле, я думаю, что военные мало чем отличаются от других граждан. Но, с другой стороны, может быть, здесь и есть какая-то специфика, именно имея в виду то, в каких условиях они живут», — сказал он в ответ на просьбу главы компании «Технопро» Александра Белова принять участие в создании такой щётки.