Многодетным семьям Подмосковья выплатят ₽100 тысяч за «Родительскую доблесть»

Многодетным семьям в Подмосковье, которые были удостоены ордена «Родительская доблесть», единоразово выплатят 100 тысяч рублей. Такое заявление сделал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Социальная сфера всегда была и остаётся ключевым приоритетом Московской областной Думы. Сегодня перед нами стоит задача в части демографии, и мы в Подмосковье делаем всё возможное, чтобы поддержать родителей, помочь тем, кто растит детей, кто своим трудом и любовью создаёт крепкие, счастливые семьи», — приводит РИАМО слова Брынцалова.

Председатель Мособлдумы добавил, что орден «Родительская доблесть» является знаком уважения к успешному и ответственному родительству. По его словам, каждая подобная семья отличается подвигами, ежедневным трудом, любовью и самоотдачей.