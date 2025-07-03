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3 июля, 16:44

Многодетным семьям Подмосковья выплатят ₽100 тысяч за «Родительскую доблесть»

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Многодетным семьям в Подмосковье, которые были удостоены ордена «Родительская доблесть», единоразово выплатят 100 тысяч рублей. Такое заявление сделал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Социальная сфера всегда была и остаётся ключевым приоритетом Московской областной Думы. Сегодня перед нами стоит задача в части демографии, и мы в Подмосковье делаем всё возможное, чтобы поддержать родителей, помочь тем, кто растит детей, кто своим трудом и любовью создаёт крепкие, счастливые семьи», — приводит РИАМО слова Брынцалова.

Председатель Мособлдумы добавил, что орден «Родительская доблесть» является знаком уважения к успешному и ответственному родительству. По его словам, каждая подобная семья отличается подвигами, ежедневным трудом, любовью и самоотдачей.

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А ранее Life.ru писал, что женщинам со званием «Мать-героиня» увеличат пенсию на 36,5 тысячи рублей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, индексация выплаты будет производиться ежегодно.

Дарья Нарыкова
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