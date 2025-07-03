Путин на выставке взял баночку лимонада и попросил прислать ему новый вкус
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru
На выставке в Национальном центре «Россия» президент Владимир Путин обратил внимание на лимонад отечественного бренда и даже взял себе баночку. Когда он узнал, что разрабатывается новый вкус, то попросил, чтобы ему обязательно прислали его.
Производитель лимонадов «Лапочка» Антон Балыклов рассказал Путину, что в их напитках нет сахара, только газированные соки. Президент поинтересовался, можно ли взять баночку лимонада с собой, выразив желание попробовать его, и передал охране.
«Можно с собой взять? Хочу попробовать!» — спросил Путин.
Пока Балыклов делился информацией о своем бизнесе, Путин внимательно рассматривал продукцию. Он удивился, узнав о лимонаде с манго и чили.
«Это была наша фишка, это лимонад, который не все любят, но все помнят», — заметил предприниматель и продолжил рассказ.
Глава «Лапочки» похвастался, что вскоре компания выпустит напиток с бета-глюканом — пребиотиком, который снижает уровень холестерина, сахара в крови, а также укрепляет иммунитет.
«Обязательно пришлите тоже баночку», — немедленно отреагировал Путин.
Ранее на выставке «Знай наших» президент ознакомился с российским роботом-уборщиком. Путин в шутку прокомментировал отсутствие робота-уборщика в Кремле.