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Регион
3 июля, 17:43

Путин на выставке взял баночку лимонада и попросил прислать ему новый вкус

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © Life.ru

На выставке в Национальном центре «Россия» президент Владимир Путин обратил внимание на лимонад отечественного бренда и даже взял себе баночку. Когда он узнал, что разрабатывается новый вкус, то попросил, чтобы ему обязательно прислали его.

Производитель лимонадов «Лапочка» Антон Балыклов рассказал Путину, что в их напитках нет сахара, только газированные соки. Президент поинтересовался, можно ли взять баночку лимонада с собой, выразив желание попробовать его, и передал охране.

«Можно с собой взять? Хочу попробовать!» — спросил Путин.

Пока Балыклов делился информацией о своем бизнесе, Путин внимательно рассматривал продукцию. Он удивился, узнав о лимонаде с манго и чили.

«Это была наша фишка, это лимонад, который не все любят, но все помнят», — заметил предприниматель и продолжил рассказ.

Глава «Лапочки» похвастался, что вскоре компания выпустит напиток с бета-глюканом — пребиотиком, который снижает уровень холестерина, сахара в крови, а также укрепляет иммунитет.

«Обязательно пришлите тоже баночку», — немедленно отреагировал Путин.

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Анастасия Никонорова
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