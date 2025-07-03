В Центробанке планируют ограничить работу карт с истёкшим сроком действия

В Центробанке России рассматривают идею ограничить использование платёжных карт, у которых закончился срок действия. Об этом сообщила Алла Бакина, директор департамента национальной платёжной системы, на Финансовом конгрессе.

Она отметила, что раньше было принято решение продлить срок действия карт, чтобы люди могли ими пользоваться дольше. Однако теперь банки начинают заменять карты с истёкшим сроком, и таких карт становится меньше.

Бакина объяснила, что срок действия карты помогает бороться с мошенничеством. Поэтому Центробанк хочет установить ограничения на этот срок. Она добавила, что банки будут заранее уведомлены о новых правилах, чтобы успеть завершить использование старых карт.

«В рамках нашей работы по борьбе с мошенничеством срок действия карты — это один из элементов, который, в том числе препятствует фродным разным операциям. Мы сейчас смотрим на то, чтобы этот срок ограничить», — добавила Бакина.