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3 июля, 18:46

«Она же солдат»: В России раскрыли судьбу Савченко при повторном попадании в плен

Политолог Глазунов: В плену Савченко смогут обменять на разведчика из РФ

Обложка © ТАСС / Андрей Иволгин

Обложка © ТАСС / Андрей Иволгин

Украинскую военнослужащую Надежду Савченко в случае подтверждения её пленения могут снова обменять, считает политолог Олег Глазунов. Своей точкой зрения он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, Савченко, если она действительно находится в плену, её обменяют не на рядового бойца, а на пророссийского деятеля, отбывающего срок в украинской тюрьме. Глазунов не исключил, что это может быть разведчик, агент или украинец, поддерживавший Россию.

«Она такой же военнослужащий украинской армии, как все остальные, и повторный плен ни о чём не говорит. Она же солдат, попала с оружием в руках на поле боя. Если бы она была военным преступником, то её бы судили, и она понесла бы наказание. Военный преступник — это тот, кто применяет оружие против мирных жителей, детей, стариков, против пленных, людей без оружия, которые сдались», — пояснил Глазунов.

Экс-депутат Рады рассказал Life.ru о дальнейшей судьбе Савченко, попавшей в российский плен
Экс-депутат Рады рассказал Life.ru о дальнейшей судьбе Савченко, попавшей в российский плен

Напомним, сегодня украинский журналист со ссылкой на командование ВС Незалежной сообщил, что Надежда Савченко попала в российский плен под Купянском. Возглавляемое ею подразделение попало под артиллерийский огонь во время вылазки, после чего связь с ней прервалась. На данный момент информации крайне мало — неизвестно, удалось ли Савченко пережить обстрел.

Александра Мышляева
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