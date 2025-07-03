«Она же солдат»: В России раскрыли судьбу Савченко при повторном попадании в плен

Украинскую военнослужащую Надежду Савченко в случае подтверждения её пленения могут снова обменять, считает политолог Олег Глазунов. Своей точкой зрения он поделился в беседе с «Лентой.ру».

По мнению эксперта, Савченко, если она действительно находится в плену, её обменяют не на рядового бойца, а на пророссийского деятеля, отбывающего срок в украинской тюрьме. Глазунов не исключил, что это может быть разведчик, агент или украинец, поддерживавший Россию.

«Она такой же военнослужащий украинской армии, как все остальные, и повторный плен ни о чём не говорит. Она же солдат, попала с оружием в руках на поле боя. Если бы она была военным преступником, то её бы судили, и она понесла бы наказание. Военный преступник — это тот, кто применяет оружие против мирных жителей, детей, стариков, против пленных, людей без оружия, которые сдались», — пояснил Глазунов.