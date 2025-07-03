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3 июля, 18:49

МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Министерство иностранных дел Афганистана сообщило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов объявил о признании Исламского Эмирата Афганистан. Это произошло в четверг на встрече с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

«Во время встречи российский посол подтвердил решение правительства России о признании Исламского Эмирата Афганистан», — отметило министерство в своём блоге на платформе X.

В ведомстве подчеркнули, что Жирнов назвал этот шаг историческим. Он также отметил его важность для укрепления отношений между Афганистаном и Россией.

Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подтвердил РИА «Новости» официальное признание Исламского Эмирата Афганистан.

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Ранее в Афганистане пояснили, почему именно они первыми признали Крым российским. Бывший президент Хамид Карзай вспомнил о своём решении в 2002 году сделать Москву партнёром Кабула. По его словам, этот шаг значительно улучшил отношения между странами.

Лия Мурадьян
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