МИД: Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан
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Министерство иностранных дел Афганистана сообщило, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов объявил о признании Исламского Эмирата Афганистан. Это произошло в четверг на встрече с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.
«Во время встречи российский посол подтвердил решение правительства России о признании Исламского Эмирата Афганистан», — отметило министерство в своём блоге на платформе X.
В ведомстве подчеркнули, что Жирнов назвал этот шаг историческим. Он также отметил его важность для укрепления отношений между Афганистаном и Россией.
Специальный представитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов подтвердил РИА «Новости» официальное признание Исламского Эмирата Афганистан.
Ранее в Афганистане пояснили, почему именно они первыми признали Крым российским. Бывший президент Хамид Карзай вспомнил о своём решении в 2002 году сделать Москву партнёром Кабула. По его словам, этот шаг значительно улучшил отношения между странами.