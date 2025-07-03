Иран открыл воздушное пространство и возобновил работу аэропортов

Иранские власти возобновили работу большинства аэропортов. Они также открыли воздушное пространство над страной. Об этом сообщили в Организации гражданской авиации Исламской Республики.

«Аэропорты Мехрабад и аэропорт имени имама Хомейни, а также аэропорты севера, востока, запада и юга страны вновь возобновили работу и готовы предоставлять весь цикл услуг», — сообщает агентство Mehr.