Иран открыл воздушное пространство и возобновил работу аэропортов
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Иранские власти возобновили работу большинства аэропортов. Они также открыли воздушное пространство над страной. Об этом сообщили в Организации гражданской авиации Исламской Республики.
«Аэропорты Мехрабад и аэропорт имени имама Хомейни, а также аэропорты севера, востока, запада и юга страны вновь возобновили работу и готовы предоставлять весь цикл услуг», — сообщает агентство Mehr.
Внутренние и международные рейсы будут выполняться во всех авиагаванях, кроме Исфахана и Тебриза, с 05:00 до 18:00 по местному времени (с 4:30 до 17:30 мск).
Напомним, Иран закрывал аэропорты и воздушное пространство на фоне эскалации конфликта с Израилем, которая произошла в ночь на 13 июня. 22 июня США атаковали иранские ядерные объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане. Это привело к договорённости сторон о прекращении огня. После завершения боевых действий власти Ирана отметили значительный урон ядерным объектам из-за ударов США.