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3 июля, 20:32

Польша нашла способ слить Украине устаревшие советские танки

Польша закупила 180 южнокорейских танков K2 Black Panther

Танки К2. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Танки К2. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Польское правительство заключило контракт с южнокорейским концерном Hyundai Rotem на поставку 180 современных танков K2 Black Panther. Согласно информации Military Watch Magazine, переговоры по этой сделке ранее зашли в тупик, но стороны смогли достичь соглашения.

В рамках договора 63 танка будут собраны непосредственно в Польше под контролем государственного оборонного холдинга PGZ. Южнокорейская сторона также предоставит новые конфигурации боевых машин, обеспечит передачу технологий и полную поддержку технического обслуживания.

Издание уточняет, что 96 из 180 танков должны быть поставлены в Польшу до конца 2025 года. Таким образом Варшава планирует заменить устаревшие советские Т-72 и PT-91, которые будут переданы Украине.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко критически высказался о внешней политике Польши и стран Прибалтики, заявив, что их курс может поставить под угрозу государственный суверенитет. По его словам, эти страны сознательно превращают свои территории в «военный полигон», следуя примеру Украины.

Артём Гапоненко
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