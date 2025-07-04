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3 июля, 22:30

В России потребовали проверить возродившуюся группу «Тату» на традиционные ценности

Депутат Иванов: «Тату» нужно проверить на соответствие традиционным ценностям

Выступление группы «Тату». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhenya Voevodina

Выступление группы «Тату». Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zhenya Voevodina

Депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с Life.ru потребовал дать правовую оценку творчеству группы «Тату», подозревая их в пропаганде нетрадиционных отношений*.

То, что пропагандировали эти девушки в своём творчестве двадцать лет назад, сегодня не просто не соответствует нашим традиционным ценностям – за это можно привлечь к ответственности по целому ряду статей административного и уголовного кодексов.

Михаил Иванов

Депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

То, что пропагандировали эти девушки в своём творчестве двадцать лет назад, сегодня не просто не соответствует нашим традиционным ценностям – за это можно привлечь к ответственности по целому ряду статей административного и уголовного кодексов.
То, что пропагандировали эти девушки в своём творчестве двадцать лет назад, сегодня не просто не соответствует нашим традиционным ценностям – за это можно привлечь к ответственности по целому ряду статей административного и уголовного кодексов.

Иванов выразил надежду на то, что участницы группы пересмотрели свои взгляды, и их будущий репертуар будет соответствовать духовно-нравственным ориентирам страны. По его словам, он обеспокоен возможным влиянием подобных коллективов на молодёжь и уверен, что популяризация сомнительных идей через массовую культуру разрушает нравственные устои общества. Особенно опасно это для подрастающего поколения, подчеркнул собеседник Life.ru.

Депутат добавил, что на фоне акцента в государственной политике на сохранение культурной идентичности, творчество артистов должно уважать эти принципы. В противном случае они рискуют столкнуться с законными последствиями.

«Призываю компетентные органы дать правовую оценку содержанию песен и видеоматериалов группы. Если будут выявлены нарушения, необходимо принять соответствующие меры», – заключил Иванов.

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Ранее Life.ru писал, что после воссоединения группа «Тату» будет давать частные концерты за 10 миллионов рублей. За эти деньги заказчики смогут услышать знаменитые композиции, в том числе нашумевшие песни «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» в исполнении Лены Катиной и Юли Волковой.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Ольга Годуненко
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