Литва лишила россиянина временного вида на жительство за поездки на родину

Литва впервые аннулировала временный вид на жительство у гражданина РФ за частые поездки в Россию и Белоруссию. Как сообщает LRT, решение принял Департамент миграции страны в рамках нового законодательства, вступившего в силу в мае.

Согласно новому закону, россияне могут потерять разрешение на временное проживание, если они выезжают в Россию или Белоруссию более одного раза за три месяца. В результате проверки причин частых выездов был выявлен первый случай, не подпадающий под исключения, что и стало основанием для аннулирования визы.

Согласно принятым в стране мерам, гражданам РФ и Белоруссии разрешается только одна поездка каждые три месяца, а белорусам и вовсе запрещено подавать заявления на литовскую визу.