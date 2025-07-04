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3 июля, 23:28

Литва лишила россиянина временного вида на жительство за поездки на родину

Обложка © unsplash.com / Alexander Nrjwolf

Обложка © unsplash.com / Alexander Nrjwolf

Литва впервые аннулировала временный вид на жительство у гражданина РФ за частые поездки в Россию и Белоруссию. Как сообщает LRT, решение принял Департамент миграции страны в рамках нового законодательства, вступившего в силу в мае.

Согласно новому закону, россияне могут потерять разрешение на временное проживание, если они выезжают в Россию или Белоруссию более одного раза за три месяца. В результате проверки причин частых выездов был выявлен первый случай, не подпадающий под исключения, что и стало основанием для аннулирования визы.

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Согласно принятым в стране мерам, гражданам РФ и Белоруссии разрешается только одна поездка каждые три месяца, а белорусам и вовсе запрещено подавать заявления на литовскую визу.

Ранее Lfie.ru писал, что в Литве хотят заменить «проблемных» русских работников филиппинцами. Глава Минобороны республики заявила, что филиппинцы «трудолюбивы» и, в отличие от выходцев из России, имеют «прозападные» взгляды.

Юния Ларсон
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