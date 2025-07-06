Российские геймеры жалуются на проблемы с новой Nintendo Switch 2

Российские владельцы новой консоли Nintendo Switch 2 массово сообщают о серьёзных сбоях в её работе. Как стало известно SHOT, пользователи сталкиваются с двумя проблемами: невозможностью загружать игры и обновления, а также с проблемами зарядки устройства.

Консоль Nintendo Switch 2 не обновляется. Фото © Telegram / SHOT

По словам геймеров, после покупки консоли они не могут скачать игры из магазина eShop и обновить саму приставку. Проблема, предположительно, связана с тем, что консоль находится в России. При попытке обновления шкала загрузки зависает на одной отметке, после чего устройство перезагружается и повторяет попытку обновления.

Некоторые пользователи рассматривают перепрошивку модема как возможное решение, однако этот процесс требует дополнительных затрат и может негативно сказаться на работе консоли.

Кроме того, многие геймеры отмечают, что уровень заряда батареи достигает максимум 90%, после чего прекращает увеличиваться. В результате устройство начинает перегреваться, теряет работоспособность и уходит в спящий режим.

Продажи Nintendo Switch 2 стартовали по всему миру 5 июня. Несмотря на то, что приставка официально не поставляется в Россию, её можно приобрести на сером рынке по ценам от 50 тысяч рублей.