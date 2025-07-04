Подростка 2011 года рождения внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, добавив в него подростка Амира Шагатова*. Информацию о нём разместили на сайте ведомства.

Амир Шагатов* родился в Оренбурге 13 апреля 2011 года. Он стал самым молодым участником этого перечня.

Кроме того, в обновлённый список Росфинмониторинга попали трое белгородцев, которые ещё не достигли 20 лет. Самому младшему из них 15 лет, он является уроженцем Старого Оскола. Остальные два подростка — 17 и 19 лет.

Ранее Министерство внутренних дел России предложило новый список самых разыскиваемых преступников. За информацию о них предусмотрено вознаграждение в размере одного миллиона рублей. В списке содержатся данные о 11 лицах, обвиняемых в тяжких преступлениях.