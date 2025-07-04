Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 00:38

Подростка 2011 года рождения внесли в список террористов и экстремистов

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Обложка © ТАСС / Пётр Ковалев

Росфинмониторинг обновил список террористов и экстремистов, добавив в него подростка Амира Шагатова*. Информацию о нём разместили на сайте ведомства.

Амир Шагатов* родился в Оренбурге 13 апреля 2011 года. Он стал самым молодым участником этого перечня.

Кроме того, в обновлённый список Росфинмониторинга попали трое белгородцев, которые ещё не достигли 20 лет. Самому младшему из них 15 лет, он является уроженцем Старого Оскола. Остальные два подростка — 17 и 19 лет.

В Думу внесли проект о расширении списка преступлений, за которые лишают гражданства РФ
В Думу внесли проект о расширении списка преступлений, за которые лишают гражданства РФ

Ранее Министерство внутренних дел России предложило новый список самых разыскиваемых преступников. За информацию о них предусмотрено вознаграждение в размере одного миллиона рублей. В списке содержатся данные о 11 лицах, обвиняемых в тяжких преступлениях.

* Включён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Росфинмониторинг
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar