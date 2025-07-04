Прокуратура проверяет ЧП с лодкой в Калининграде после видео Павла Воли

Прокуратура начала проверку по факту затопления маломерного судна, в котором находился комик Павел Воля. Деталями инцидента он поделился в Telegram-канале.

Лодка с туристами начала тонуть в Калининграде. Видео © Telegram / Павел Воля

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, 2 июля группа людей арендовала лодку для прогулки по реке Преголе. Спустя несколько минут вода начала заполнять судно. Прохожие оказали помощь пассажирами и помогли им выбраться на берег.

«Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, соблюдения лицензионных требований и прав пассажиров», — сообщает ведомство.