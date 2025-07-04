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4 июля, 03:18

Суд взыскал с Дмитрия Нагиева долги за коммунальные услуги

Дмитрий Нагиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / nagiev.universal

Дмитрий Нагиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / nagiev.universal

Суд в Москве обязал российского шоумена и актёра Дмитрия Нагиева погасить задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщили в судебной инстанции.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: ГБУ «Эважд». Должник: Нагиев Дмитрий Владимирович»,указано в комментарии суда, который приводит РИА «Новости».

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Сумма долга, накопившегося у Нагиева, не уточняется.

Весной появилась информация, что Дмитрий Нагиев начал проводить курсы и тренинги в Дубае. Он обучал актёрскому мастерству и личностному росту. Стоимость его занятий колебалась от 40 тысяч рублей до полумиллиона.

Лия Мурадьян
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