Суд взыскал с Дмитрия Нагиева долги за коммунальные услуги

Суд в Москве обязал российского шоумена и актёра Дмитрия Нагиева погасить задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщили в судебной инстанции.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: ГБУ «Эважд». Должник: Нагиев Дмитрий Владимирович», — указано в комментарии суда, который приводит РИА «Новости».

Сумма долга, накопившегося у Нагиева, не уточняется.