Суд взыскал с Дмитрия Нагиева долги за коммунальные услуги
Дмитрий Нагиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / nagiev.universal
Суд в Москве обязал российского шоумена и актёра Дмитрия Нагиева погасить задолженность по коммунальным платежам. Об этом сообщили в судебной инстанции.
«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию. Взыскатель: ГБУ «Эважд». Должник: Нагиев Дмитрий Владимирович», — указано в комментарии суда, который приводит РИА «Новости».
Сумма долга, накопившегося у Нагиева, не уточняется.
Весной появилась информация, что Дмитрий Нагиев начал проводить курсы и тренинги в Дубае. Он обучал актёрскому мастерству и личностному росту. Стоимость его занятий колебалась от 40 тысяч рублей до полумиллиона.