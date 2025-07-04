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Регион
4 июля, 05:10

МЧС предупредило о нарушениях жизнеобеспечения в 11 регионах России из-за ливней

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ungvar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ungvar

МЧС России выпустило предупреждение о возможных нарушениях в работе систем жизнеобеспечения населения в 11 регионах России 4 июля из-за ожидающихся проливных дождей с градом и грозами, а также штормового ветра.

Под угрозой находятся Амурская, Омская, Тюменская, Челябинская области, а также республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Северная Осетия – Алания и Карелия.

В МЧС отметили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к разрывам линий связи и электропередачи, а также затруднениям в движении транспорта.

Образовавшееся под Благовещенском торнадо сняли на видео
Образовавшееся под Благовещенском торнадо сняли на видео

Ранее Life.ru писал, что в Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Оно может стать первым июльским за последние 160 лет.

Юния Ларсон
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