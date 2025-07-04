МЧС предупредило о нарушениях жизнеобеспечения в 11 регионах России из-за ливней

МЧС России выпустило предупреждение о возможных нарушениях в работе систем жизнеобеспечения населения в 11 регионах России 4 июля из-за ожидающихся проливных дождей с градом и грозами, а также штормового ветра.

Под угрозой находятся Амурская, Омская, Тюменская, Челябинская области, а также республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Чечня, Северная Осетия – Алания и Карелия.

В МЧС отметили, что неблагоприятные погодные условия могут привести к разрывам линий связи и электропередачи, а также затруднениям в движении транспорта.