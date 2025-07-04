Опрос ФОМ показал рост доверия россиян Путину

Согласно свежему исследованию фонда «Общественное мнение», проведённому с 27 по 29 июня среди 1500 россиян, уровень доверия к президенту Владимиру Путину достиг 82%, что на 1 процентный пункт выше показателя прошлой недели. Кроме того, 83% респондентов выразили уверенность в том, что глава государства эффективно справляется со своими обязанностями.

В то же время, работу кабинета министров положительно оценили 57% опрошенных, что на 1 пункт ниже предыдущего результата. Поддержка деятельности премьер-министра Михаила Мишустина составила 58%, снизившись на 2 процентных пункта.

Что касается политических партий, рейтинг «Единой России» упал на 5 пунктов и теперь составляет 42%. КПРФ держит планку, сохраняя показатель в 8%. А вот ЛДПР увеличила свою поддержку на 2 пункта, достигнув 11%. Показатели «Справедливой России — За правду» и «Новых людей» остались без изменений — по 3%.