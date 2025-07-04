Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 08:15

Одной из стран Европы грозит распад из-за действий Германии и Франции

Додик: БиГ может распасться в случае невыполнения Дейтонских соглашений

Обложка © ТАСС /

Обложка © ТАСС /

Невыполнение Дейтонских соглашений может привести к распаду Боснии и Герцеговины, заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик. По его словам, функционирование БиГ возможно лишь при условии честного диалога между законно избранными представителями народов, исключающего иностранное вмешательство и произвольные навязывания решений.

«Республика Сербская хочет жить так, как договорились в Дейтоне. Если это невозможно, то сосуществование одних рядом с другими является единственной реальной альтернативой», — сказал президент.

По словам Додика, вызывает обеспокоенность политика Германии и Франции, направленная на демонтаж Республики Сербской и превращение Боснии и Герцеговины в унитарное государство.

Власти Боснии выдали ордер на арест приговорённого к тюрьме Додика
Власти Боснии выдали ордер на арест приговорённого к тюрьме Додика

Ранее сообщалось, что суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской к одному году тюремного заключения и запретил ему заниматься политической деятельностью в течение шести месяцев. Решение суда может быть обжаловано главой республики.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Милорад Додик
  • Босния и Герцеговина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar