Одной из стран Европы грозит распад из-за действий Германии и Франции
Додик: БиГ может распасться в случае невыполнения Дейтонских соглашений
Обложка © ТАСС /
Невыполнение Дейтонских соглашений может привести к распаду Боснии и Герцеговины, заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик. По его словам, функционирование БиГ возможно лишь при условии честного диалога между законно избранными представителями народов, исключающего иностранное вмешательство и произвольные навязывания решений.
«Республика Сербская хочет жить так, как договорились в Дейтоне. Если это невозможно, то сосуществование одних рядом с другими является единственной реальной альтернативой», — сказал президент.
По словам Додика, вызывает обеспокоенность политика Германии и Франции, направленная на демонтаж Республики Сербской и превращение Боснии и Герцеговины в унитарное государство.
Ранее сообщалось, что суд Боснии и Герцеговины приговорил президента Республики Сербской к одному году тюремного заключения и запретил ему заниматься политической деятельностью в течение шести месяцев. Решение суда может быть обжаловано главой республики.