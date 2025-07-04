Одной из стран Европы грозит распад из-за действий Германии и Франции

Невыполнение Дейтонских соглашений может привести к распаду Боснии и Герцеговины, заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик. По его словам, функционирование БиГ возможно лишь при условии честного диалога между законно избранными представителями народов, исключающего иностранное вмешательство и произвольные навязывания решений.

«Республика Сербская хочет жить так, как договорились в Дейтоне. Если это невозможно, то сосуществование одних рядом с другими является единственной реальной альтернативой», — сказал президент.

По словам Додика, вызывает обеспокоенность политика Германии и Франции, направленная на демонтаж Республики Сербской и превращение Боснии и Герцеговины в унитарное государство.