На теле выпавшего из окна Бадалова обнаружен прибор для мониторинга работы сердца

Погибший сегодня вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов страдал от проблем с сердцем, сообщает Telegram-канал Mash. Рано утром его тело было обнаружено под окнами жилого комплекса на Рублёвском шоссе.

Напомним, что сегодня стало известно о смерти вице-президента «Транснефти». Бадалов выпал из окна и скончался на месте. Точных причин его гибели на данный момент нет, специалисты выясняют все нюансы. У топ-менеджена осталась жена и две дочери. Ему было 62 года.