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4 июля, 07:33

На теле выпавшего из окна Бадалова обнаружен прибор для мониторинга работы сердца

Mash: Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов страдал от проблем с сердцем

Андрей Бадалов с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Обложка © Telegram / ПАО «Транснефть»

Андрей Бадалов с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Обложка © Telegram / ПАО «Транснефть»

Погибший сегодня вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов страдал от проблем с сердцем, сообщает Telegram-канал Mash. Рано утром его тело было обнаружено под окнами жилого комплекса на Рублёвском шоссе.

Тело топ-менеджера на улице обнаружил охранник ЖК. У Бадалова был установлен холтер – медицинский прибор для суточного мониторинга работы сердца.

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Напомним, что сегодня стало известно о смерти вице-президента «Транснефти». Бадалов выпал из окна и скончался на месте. Точных причин его гибели на данный момент нет, специалисты выясняют все нюансы. У топ-менеджена осталась жена и две дочери. Ему было 62 года.

Наталья Афонина
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