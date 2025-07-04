На теле выпавшего из окна Бадалова обнаружен прибор для мониторинга работы сердца
Mash: Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов страдал от проблем с сердцем
Андрей Бадалов с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Обложка © Telegram / ПАО «Транснефть»
Погибший сегодня вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов страдал от проблем с сердцем, сообщает Telegram-канал Mash. Рано утром его тело было обнаружено под окнами жилого комплекса на Рублёвском шоссе.
Тело топ-менеджера на улице обнаружил охранник ЖК. У Бадалова был установлен холтер – медицинский прибор для суточного мониторинга работы сердца.
Напомним, что сегодня стало известно о смерти вице-президента «Транснефти». Бадалов выпал из окна и скончался на месте. Точных причин его гибели на данный момент нет, специалисты выясняют все нюансы. У топ-менеджена осталась жена и две дочери. Ему было 62 года.