Российский штурмовик на «железном коне» в одиночку эвакуирует раненых из «красной зоны»

Штурмовик-инструктор Илья с позывным Фрол в одиночку эвакуирует раненых в зоне СВО. Боец ВС РФ рассказал, как недавно военные ВСУ обнаружили в лесу группу операторов БПЛА ВС России. Они нанесли удар по ним артиллерией, а потом направили дроны.

Штурмовик ВС РФ на мотоцикле рассказал, как помогает раненым в зоне СВО. Видео © rg.ru / Владимир Аносов

«Ребята получили ранения и запросили помощь. Я тогда находился в блиндаже, неподалёку от поста воздушного наблюдения, и информацию о сложившейся обстановке получил, что называется, из первых уст. Добираться примерно километр, прошиваемый кассетами и огнём. Но подумал: надо нагло залететь на своём мотоцикле и всех забрать. По очереди. Не дожидаясь ничьей команды. Самостоятельно они оттуда бы всё равно не вышли», — рассказал военнослужащий в беседе с RG.ru.

Фрол добавил, что двое человек истекали кровью, их надо было быстро обхватывать и везти в медпункт. По его словам, если боец хочет жить, нужно стремительно взбираться, так как в «горячих точках» нет времени на перевязку. Штурмовик пояснил, что на мотоцикле доставляет раненого до пункта, где ему окажут первую помощь. Примечательно, что транспортное средство Фрол обнаружил на фронте. По его словам, кроссовый «китаец» несколько дней стоял брошенным: в замке висели ключи зажигания. Боец привык, что «железному коню» не стоит пропадать просто так, гораздо лучше его применить с пользой.

Однажды Фрола направили в составе штурмового отряда под Клещеевку. Там он трое суток эвакуировали раненых. По словам бойца, лучше подоспеть к пострадавшему, когда он ещё живой. Фрол пояснил, что всегда берёт с собой на задание кевларовый бронежилет, карабин, рацию, а аптечку рассовывает по карманам. Сначала Фрол осматривает раненого, накладывает жгут. Командование не оставило без внимания подвиги Фрола. Его представили к медали «За отвагу».