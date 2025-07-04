В Госдуме призвали заменить вывески с иностранными словами

Предпринимателям стоит начать обновлять вывески, содержащие слова на иностранных языках, уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу нового закона о защите русского языка. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — написал спикер ГД в телеграм-канале.

По его словам, в Ярославле, Краснодаре и Магнитогорске так уже сделали.

Он подчеркнул, что Россия уважает все народы и культуры, но при этом должна защищать свой язык и идентичность. Отечественные предприниматели обязаны поддерживать русский язык, а иностранные компании — соблюдать нормы и традиции страны. «Раньше это было рекомендацией, но после принятия закона стало обязанностью. Председатель нижней палаты парламента считает, что в скором времени улицы наших городов изменятся, и каждый сможет с уверенностью сказать, что он в России.

Закон о защите русского языка, по его словам, направлен на сохранение национальной идентичности. Русский язык объединяет народы России, отражает нашу культуру и духовные ценности, отметил Володин.