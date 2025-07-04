В Госдуме призвали заменить вывески с иностранными словами
Володин призвал бизнес уже начинать менять вывески с иностранными словами
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Предпринимателям стоит начать обновлять вывески, содержащие слова на иностранных языках, уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу нового закона о защите русского языка. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Владельцам магазинов и предприятий правильно было бы уже сейчас, не дожидаясь вступления в силу положений закона, приступить к замене вывесок, а также пересмотреть подходы к организации рекламных кампаний», — написал спикер ГД в телеграм-канале.
По его словам, в Ярославле, Краснодаре и Магнитогорске так уже сделали.
Он подчеркнул, что Россия уважает все народы и культуры, но при этом должна защищать свой язык и идентичность. Отечественные предприниматели обязаны поддерживать русский язык, а иностранные компании — соблюдать нормы и традиции страны. «Раньше это было рекомендацией, но после принятия закона стало обязанностью. Председатель нижней палаты парламента считает, что в скором времени улицы наших городов изменятся, и каждый сможет с уверенностью сказать, что он в России.
Закон о защите русского языка, по его словам, направлен на сохранение национальной идентичности. Русский язык объединяет народы России, отражает нашу культуру и духовные ценности, отметил Володин.
Напомним, 24 июня президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому вывески и надписи должны быть на русском языке. Допускается дублирование на государственных языках республик или языках народов России, но информация должна полностью соответствовать русскоязычному варианту. Кроме того, новым жилым комплексам разрешено давать названия только кириллицей. Эти нормы вступят в силу с 1 марта 2026 года.