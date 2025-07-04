Ракетная опасность объявлена в Краснодарском крае

В Краснодарском крае распространяется оповещение о ракетной опасности, жителей предупредили о возможном падении взрывных устройств или обломков вражеских беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

«На территории края объявлена «Ракетная опасность». Существует угроза падения ракет», — сказано в тексте. Граждан просят укрыться в подвалах, а также отойти от окон.