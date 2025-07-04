ВШЭ прогнозирует замедление роста доходов россиян в 2025 году, но всего на 0,4%

В 2025 году Россия ввела новую, пятиступенчатую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что стало важным изменением в налоговой системе страны. По оценкам аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ), это нововведение приведёт к замедлению темпов роста доходов населения на 0,4%.

Ключевой причиной является увеличение налоговой нагрузки, особенно для граждан с годовым доходом выше 2,4 миллиона рублей. Уменьшение располагаемых доходов может оказать влияние на потребление определённых товаров и услуг. Повышение налоговой нагрузки не меняет общий баланс денежных доходов, расходов и сбережений населения. Однако нововведения могут стимулировать сокращение потребления некоторых товаров и услуг и увеличить долю обязательных платежей в структуре расходов домохозяйств.

Ещё одним фактором стало снижение темпов роста заработных плат. В начале 2025 года выплаты на крупных и средних предприятиях замедлились, а в марте реальные заработки практически не изменились по сравнению с прошлым годом. В апреле рост восстановился, но был вдвое медленнее, чем годом ранее.