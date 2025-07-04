Холода в Москве ослабят хватку, уступив место потеплению на следующей неделе

С понедельника в Московском регионе ожидается заметное потепление — температура воздуха приблизится к отметке около +30 градусов, а ночи сохранят комфортную тёплую температуру. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, смена циркуляции воздушных масс приведёт к резкому повышению температуры. В ночь на понедельник термометры покажут от +10 до +15 градусов, а дневные показатели достигнут 24–26 градусов. Уже во вторник ночные температуры поднимутся до +13–18 градусов, в центральных районах города воздух прогреется до +20, а днём столбики термометров могут подняться до 25–30 градусов.

В понедельник температура будет близка к климатической норме, однако во вторник и среду ожидается небольшое превышение — на 1–2 градуса выше обычных значений для этого времени года.

«Нынешние конец июня и начало июля запомнятся тем, что температура в Москве по климату соответствовала той температуре, которая в среднем бывает 9 мая», — отметил метеоролог в беседе с ТАСС.

При этом он подчеркнул, что лето будет типичным с чередованием жарких периодов и прохладных дней, что является естественной изменчивостью погодных условий.