«Хотел привлечь внимание»: Меркель рассказала о неловкой ситуации с Трампом в Белом доме

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель считает президента США Дональда Трампа человеком, пытающимся всегда перетягивать внимание на себя. Она припомнила случай, когда политик не стал жать ей руку у всех на виду. Её слова передаёт газета Kathimerini.

«Я сказала: «Дональд, я хочу пожать вам руку», но он не стал этого делать. Он хотел привлечь к себе внимание. Это его цель — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него», — сказала Меркель, имея в виду встречу с Трампом в 2017 году в Овальном кабинете.

По её словам, его пристрастие к вниманию хорошо прослеживается в ситуации с тарифами. Она считает, что ему нужно доказать американцам, что он действительно толковый лидер, но если пошлины спровоцируют рост цен в США, последствия Трампу не понравятся.

Меркель заявила, что Европе на фоне всех этих колебаний следует сохранять единство, отвечая зеркально.