«Хотел привлечь внимание»: Меркель рассказала о неловкой ситуации с Трампом в Белом доме
Трамп не стал жать руку Меркель в 2017 году в Овальном кабинете на глазах у всех
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Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель считает президента США Дональда Трампа человеком, пытающимся всегда перетягивать внимание на себя. Она припомнила случай, когда политик не стал жать ей руку у всех на виду. Её слова передаёт газета Kathimerini.
«Я сказала: «Дональд, я хочу пожать вам руку», но он не стал этого делать. Он хотел привлечь к себе внимание. Это его цель — отвлечь внимание и заставить всех смотреть на него», — сказала Меркель, имея в виду встречу с Трампом в 2017 году в Овальном кабинете.
По её словам, его пристрастие к вниманию хорошо прослеживается в ситуации с тарифами. Она считает, что ему нужно доказать американцам, что он действительно толковый лидер, но если пошлины спровоцируют рост цен в США, последствия Трампу не понравятся.
Меркель заявила, что Европе на фоне всех этих колебаний следует сохранять единство, отвечая зеркально.
Вероятно, больше внимания лидер США любит только одну вещь в этом мире — делать деньги. Ранее Дональд Трамп объявил о выпуске лимитированной серии парфюма «для патриотов, которые никогда не отступают». Один флакончик будет стоить 249 долларов (почти 20 тысяч рублей). Утверждается, что этот аромат хорошо подойдёт тем, кто разделяет политические взгляды главы США.