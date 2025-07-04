В Японии военные испытали ракету «Type 88» класса «поверхность — корабль», во время учений была поражена цель на удалении в 40 километров, при этом заявленная дальность поражения оружия — 180 километров. Об этом сообщает китайское издание Sohu.

Ранее испытания проводились только в США или Австралии. Сейчас Япония впервые запустила ракету на собственной территории с момента окончания Второй мировой войны. Россия уже высказывалась о подобных японских учениях. В МИД РФ предупреждали Токио о безответственности подобных действий, так как запуски ракет вблизи российских границ нарушают международное право и создают прямые угрозы для судоходства.

Однако Токио не останавливается на достигнутом, пишет издание. Японские разработчики уже представили усовершенствованную ракету «Type 12», её радиус поражения превышает тысячу километров. Сами японцы уже возмущаются планами собственного правительства о наращивании военных сил и милитаризации страны. Однако за спиной Токио стоит Вашингтон, напоминает автор публикации. Американские власти настаивают на том, что Япония обязана увеличить оборонные расходы до 5% и продолжать учения.