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4 июля, 09:05

Новая пассия Аль Пачино младше его почти в четыре раза

Обложка © Cover Images via ZUMA Press

Обложка © Cover Images via ZUMA Press

Аль Пачино снова оказался в центре внимания, удивив поклонников новым романом. Папарацци засняли 85-летнего актёра во время свидания с молодой итальянской журналисткой Катериной ди Терлицци. Снимки, сделанные в одном из римских ресторанов на площади Пьяцца дель Пополо, опубликовало издание Page Six.

На фото видно, как Пачино и его спутница наслаждаются ужином в уютной атмосфере, а в какой-то момент девушка целует актёра, и тот нежно обнимает её в ответ. По данным журналистов, Катерина — выпускница международного римского университета Luiss Guido Carli. Ей, судя по всему, ещё нет 30, она окончила вуз всего два года назад — актёр старше её более чем в три раза.

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Тем самым Пачино побил свой прежний «рекорд»: его бывшая возлюбленная Нур Альфалла, родившая ему сына в 2023 году, была старше Катерины. Их роман стал достоянием общественности в 2022-м, но начался ещё до пандемии. Тогдашняя пара провела изоляцию вместе, а позже Аль стал отцом в четвёртый раз — у него уже есть трое детей от предыдущих отношений.

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Марина Фещенко
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