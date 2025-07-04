Новая пассия Аль Пачино младше его почти в четыре раза

Аль Пачино снова оказался в центре внимания, удивив поклонников новым романом. Папарацци засняли 85-летнего актёра во время свидания с молодой итальянской журналисткой Катериной ди Терлицци. Снимки, сделанные в одном из римских ресторанов на площади Пьяцца дель Пополо, опубликовало издание Page Six.

На фото видно, как Пачино и его спутница наслаждаются ужином в уютной атмосфере, а в какой-то момент девушка целует актёра, и тот нежно обнимает её в ответ. По данным журналистов, Катерина — выпускница международного римского университета Luiss Guido Carli. Ей, судя по всему, ещё нет 30, она окончила вуз всего два года назад — актёр старше её более чем в три раза.