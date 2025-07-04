Крупнейшего производителя соли в России заподозрили в нарушении закона

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение крупнейшему производителю соли «Руссоль». Это произошло из-за того, что компания уклонялась от заключения договоров на поставку продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.

«ФАС России выдала предупреждение ООО «Руссоль» о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в том числе путём разработки торговой политики по реализации пищевой соли», — говорится в сообщении.

В 2024 году «Руссоль» занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли. Компания отказала «Сольторг» и «Главснаб» в поставке продукции, несмотря на наличие экономической и технологической возможности. Кроме того, «Сольторг» не была проинформирована о проведении договорной кампании, хотя «Руссоль» знала о намерении принять в ней участие.

«Такие действия производителя указывают на уклонение от заключения договора поставки с указанными продавцами, что может являться нарушением Закона о защите конкуренции», — добавили в ведомстве.

ФАС предписала «Руссоли» разработать торговую политику, включающую порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, обеспечивающий недискриминационный доступ участников рынка к товару. Также торговая политика должна содержать принципы ценообразования на пищевую соль, исключающие необоснованное повышение отпускных цен.