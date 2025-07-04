Крупнейшего производителя соли в России заподозрили в нарушении закона
ФАС выдала «Руссоль» предупреждение из-за уклонения в заключении договоров
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вынесла предупреждение крупнейшему производителю соли «Руссоль». Это произошло из-за того, что компания уклонялась от заключения договоров на поставку продукции, сообщили в пресс-службе ведомства.
«ФАС России выдала предупреждение ООО «Руссоль» о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в том числе путём разработки торговой политики по реализации пищевой соли», — говорится в сообщении.
В 2024 году «Руссоль» занимала доминирующее положение на оптовом рынке пищевой соли. Компания отказала «Сольторг» и «Главснаб» в поставке продукции, несмотря на наличие экономической и технологической возможности. Кроме того, «Сольторг» не была проинформирована о проведении договорной кампании, хотя «Руссоль» знала о намерении принять в ней участие.
«Такие действия производителя указывают на уклонение от заключения договора поставки с указанными продавцами, что может являться нарушением Закона о защите конкуренции», — добавили в ведомстве.
ФАС предписала «Руссоли» разработать торговую политику, включающую порядок заключения договоров поставки и удовлетворения заявок, обеспечивающий недискриминационный доступ участников рынка к товару. Также торговая политика должна содержать принципы ценообразования на пищевую соль, исключающие необоснованное повышение отпускных цен.
Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила 21 дело против логистических центров сети «Светофор». Ведомство обнаружило кабальные условия для поставщиков в 14 регионах России. Служба обеспокоена требованиями сети о постоплате, возложении расходов на утилизацию нереализованного товара на поставщиков и другими нарушениями.