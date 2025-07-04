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Регион
4 июля, 09:32

В Пермском крае введён режим беспилотной опасности

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Den Rozhnovsky

В Пермском крае объявили режим опасности из-за беспилотников. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности региона.

«В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — сообщили в ведомстве.

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При падении четырёх БПЛА в Сергиево-Посадском округе пострадали два человека

Ранее, в ночь на 4 июля, системы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников самолётного типа. По информации ведомства, 26 дронов были уничтожены в Ростовской области, 12 – в Курской, шесть – в Белгородской, три – в Орловской, а ещё один беспилотник был сбит над Липецкой областью.

Анастасия Никонорова
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