В Пермском крае введён режим беспилотной опасности

«В связи с фиксацией инцидентов с участием БПЛА в соседних регионах в Пермском крае объявлен режим беспилотной опасности. Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз», — сообщили в ведомстве.

Ранее, в ночь на 4 июля, системы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников самолётного типа. По информации ведомства, 26 дронов были уничтожены в Ростовской области, 12 – в Курской, шесть – в Белгородской, три – в Орловской, а ещё один беспилотник был сбит над Липецкой областью.