Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 10:57

«Как слесари»: Читатели Life.ru требуют введения единой школьной формы для учителей

Читатели Life.ru требуют ввести дресс-код для педагогов и вернуть старую форму

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drazen Zigic

На фоне обсуждения вопроса введения единой школьной формы для учеников читатели Life.ru выступили за то, чтобы такая форма была также обязательной и для учителей.

«Всех учителей в форму одеть, как слесаря на работе», высказался один из комментаторов.

Скриншот © Life.ru

Скриншот © Life.ru

По мнению читателей, наличие единой формы поможет не только создать более строгий и профессиональный имидж педагогов, но и устранит визуальные различия между учениками и учителями. Многие считают, что форма позволит избежать излишнего выделения отдельных учеников по одежде, а также создаст атмосферу единства и равенства в классе.

Скриншот © Life.ru

Скриншот © Life.ru

«Непонятно, где ученик, а где учитель», отмечает один из комментаторов.

Скриншот © Life.ru

Скриншот © Life.ru

Некоторые пользователи Life.ru вспоминают о том, как раньше школьная форма способствовала дисциплине и уважению к учебному процессу.

Скриншот © Life.ru

Скриншот © Life.ru

«Форма должна быть удобной, приятной для тела, из качественных тканей. Многие ностальгируют по форме советских школьниц. Но, к сожалению, модель была непродуманна. В итоге в платье из шерсти ходили во все времена года. Я считаю, для девочек — костюм-тройка (юбка или брюки, блузка и пиджак). Весной и осенью, когда тепло, пиджак можно снять, а зимой надеть», предложил пользователь.

Скриншот © Life.ru

Скриншот © Life.ru

Читатели считают правильным вернуть школьную форму, чтобы никто в классе не выделялся и выглядел соответствующе.

«Да, красивая была форма, до сих пор выпускники её надевают. Я считаю правильным вернуть школьную форму, чтобы никто в классе не выпендривался и выглядел соответствующе», — делится мнением читатель.

Другие же подчёркивают важность не только школьной формы для учеников, но и дресс-кода для учителей.

«Кроме формы для школьников необходим дресс-код одежды и внешнего вида учителей на работе», — считает комментатор.

Идея введения единой формы для учителей находит поддержку среди читателей Life.ru, которые уверены, что это новшество поможет улучшить атмосферу в школах и повысит уважение к образовательному процессу.

Комфорт, эстетика, патриотизм: В России ввели новый ГОСТ для школьной формы
Комфорт, эстетика, патриотизм: В России ввели новый ГОСТ для школьной формы

Напомним, первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что ГОСТ на школьную форму регулирует исключительно качество тканей, а не введение единой формы по всей стране. Она опровергла слухи о подготовке закона о единой школьной одежде, подчеркнув, что это не соответствует действительности. Буцкая пояснила, что действующий ГОСТ касается только требований к ткани, а именно дышащих и быстро сохнущих материалов, а также материала подкладки, и не предусматривает обязательного введения единой школьной формы или установления единого дизайна.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar