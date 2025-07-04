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4 июля, 10:15

Сикорский решил вымолить для Киева ПВО историей про «повреждённое польское посольство»

Глава МИД Польши Сикорский: Здание Посольства Польши в Киеве повреждено

Радослав Сикорский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Радослав Сикорский. Обложка © ТАСС / ЕРА

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что здание посольства Польши в Киеве якобы получило повреждения из-за атаки российских беспилотников. Об этом политик сообщил в соцсети Х, однако доказательств или снимков приводить не стал.

«Повреждено здание консульского отдела посольства... Я только что говорил с послом (Петром) Лукасевичем, все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО», — говорится в тексте.

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Напомним, российские военные нанесли удары по Киеву с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань». Одной из целей атак стал аэропорт «Жуляны», где располагается позиционный район ЗРК Patriot. Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожарах в городе.

Татьяна Миссуми
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