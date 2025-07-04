Сикорский решил вымолить для Киева ПВО историей про «повреждённое польское посольство»
Глава МИД Польши Сикорский: Здание Посольства Польши в Киеве повреждено
Радослав Сикорский. Обложка © ТАСС / ЕРА
Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что здание посольства Польши в Киеве якобы получило повреждения из-за атаки российских беспилотников. Об этом политик сообщил в соцсети Х, однако доказательств или снимков приводить не стал.
«Повреждено здание консульского отдела посольства... Я только что говорил с послом (Петром) Лукасевичем, все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО», — говорится в тексте.
Напомним, российские военные нанесли удары по Киеву с помощью гиперзвуковых ракет «Кинжал» и беспилотников «Герань». Одной из целей атак стал аэропорт «Жуляны», где располагается позиционный район ЗРК Patriot. Украинские СМИ сообщают о взрывах и пожарах в городе.