Сикорский решил вымолить для Киева ПВО историей про «повреждённое польское посольство»

Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что здание посольства Польши в Киеве якобы получило повреждения из-за атаки российских беспилотников. Об этом политик сообщил в соцсети Х, однако доказательств или снимков приводить не стал.

«Повреждено здание консульского отдела посольства... Я только что говорил с послом (Петром) Лукасевичем, все живы и здоровы. Украине срочно нужны средства ПВО», — говорится в тексте.