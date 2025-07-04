Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 10:15

В Кремле раскрыли сроки послания Путина Федеральному Собранию

Песков: Путин сам определит дату оглашения послания Федеральному Собранию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будет определена главой государства исходя из текущей ситуации. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году, вы видите, президент считает целесообразным сделать это позднее», — пояснил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что конкретные сроки пока не установлены, но информация будет доведена до сведения общественности в нужный момент. По его словам, решение остаётся за главой государства.

Опубликован список поручений Путина по итогам Послания Федеральному собранию
Опубликован список поручений Путина по итогам Послания Федеральному собранию

Напомним, в прошлом году в конце февраля президент выступил с Посланием к Федеральному собранию. В своём выступлении он затронул широкий спектр вопросов внутренней и внешней политики и представил ряд новых национальных проектов, включая «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных». Кроме того, глава государства подчеркнул готовность Москвы к продолжению диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar