В Кремле раскрыли сроки послания Путина Федеральному Собранию
Песков: Путин сам определит дату оглашения послания Федеральному Собранию
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Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будет определена главой государства исходя из текущей ситуации. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году, вы видите, президент считает целесообразным сделать это позднее», — пояснил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.
Представитель Кремля отметил, что конкретные сроки пока не установлены, но информация будет доведена до сведения общественности в нужный момент. По его словам, решение остаётся за главой государства.
Напомним, в прошлом году в конце февраля президент выступил с Посланием к Федеральному собранию. В своём выступлении он затронул широкий спектр вопросов внутренней и внешней политики и представил ряд новых национальных проектов, включая «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодёжь России», «Кадры» и «Экономика данных». Кроме того, глава государства подчеркнул готовность Москвы к продолжению диалога с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности.