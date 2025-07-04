В Кремле раскрыли сроки послания Путина Федеральному Собранию

Дата послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будет определена главой государства исходя из текущей ситуации. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент определяет даты оглашения послания в соответствии с той целесообразностью, которая имеется по срокам. В этом году, вы видите, президент считает целесообразным сделать это позднее», — пояснил пресс-секретарь президента в беседе с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что конкретные сроки пока не установлены, но информация будет доведена до сведения общественности в нужный момент. По его словам, решение остаётся за главой государства.