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4 июля, 10:21

В Кремле раскрыли планы по развитию отношений с Афганистаном

Песков: Россия будет налаживать контакты с Афганистаном на разных уровнях

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия будет налаживать контакты с Афганистаном на разных уровнях. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В рамках двусторонних отношений, конечно же, на различных уровнях контакты будут налаживаться», — отметил спикер Кремля.

При этом, по словам Пескова, пока что контакты российского лидера Владимира Путина с руководством Исламского Эмирата не запланированы.

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Напомним, накануне МИД Афганистана сообщил, что российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил о признании Москвой Исламского Эмирата Афганистан. Это произошло в ходе встречи с афганистанским коллегой Амиром Ханом Моттаки. Российский дипломат назвал этот шаг историческим и важным для укрепления двусторонних отношений.

Юрий Лысенко
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