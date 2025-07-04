В Кремле раскрыли планы по развитию отношений с Афганистаном

Россия будет налаживать контакты с Афганистаном на разных уровнях. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В рамках двусторонних отношений, конечно же, на различных уровнях контакты будут налаживаться», — отметил спикер Кремля.

При этом, по словам Пескова, пока что контакты российского лидера Владимира Путина с руководством Исламского Эмирата не запланированы.