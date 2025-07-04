В Кремле раскрыли планы по развитию отношений с Афганистаном
Песков: Россия будет налаживать контакты с Афганистаном на разных уровнях
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия будет налаживать контакты с Афганистаном на разных уровнях. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В рамках двусторонних отношений, конечно же, на различных уровнях контакты будут налаживаться», — отметил спикер Кремля.
При этом, по словам Пескова, пока что контакты российского лидера Владимира Путина с руководством Исламского Эмирата не запланированы.
Напомним, накануне МИД Афганистана сообщил, что российский посол в Кабуле Дмитрий Жирнов заявил о признании Москвой Исламского Эмирата Афганистан. Это произошло в ходе встречи с афганистанским коллегой Амиром Ханом Моттаки. Российский дипломат назвал этот шаг историческим и важным для укрепления двусторонних отношений.