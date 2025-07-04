Звёзды Голливуда скорбят по актёру фильмов Тарантино Майклу Медсену

Звёзды Голливуда скорбят по поводу смерти американского актёра Майкла Мэдсена, который был найден мёртвым у себя дома.

Многие известные артисты опубликовали посты в память об ушедшей знаменитости.

«Майкл Мэдсен... Человек... Художник... Поэт… Пройдоха… Чёртова икона... Его аура не была похожа ни на чью другую. Мне не хватает слов, поэтому я просто скажу: Я люблю тебя, дружище», — написал Уолтон Гоггинс, который снимался с ним в фильме «Омерзительная восьмёрка».

Актёр и комик Роб Шнайдер поделился, что работать с Мэдсеном было «просто удовольствием».

«По-настоящему одарённый актёр и джентльмен, который делал работу каждого на площадке комфортной. У него было полно историй и заразительный смех. Жаль, что не удалось сделать с ним больше», — написал Шнайдер.

Режиссёр Роберт Родригес вспомнил, как во время съёмок «Города грехов» они с Фрэнком Миллером установили правило — никаких импровизаций и следование оригинальному комиксу. Однако для сцен с Мэдсеном они сделали исключение.

«Он выдавал одну блестящую новую реплику за другой, чем нас невероятно смешил. Майкл не был похож на персонажа из первоисточника, но был слишком хорош, чтобы от него отказаться», — написал Роберт Родригес.

Также о своём брате вспомнила его сестра, актриса Вирджиния Мэдсен.

«С ним было невероятно приятно работать. Я буду скучать, Майкл, ты действительно был одним из лучших», — завершил свой прощальный пост режиссёр.