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4 июля, 11:33

Избалованных русскоязычных релокантов в Израиле называют тыквенным латте

Привольнов: В Израиле избалованных русских релокантов называют тыквенным латте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vvvita

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, переехавший в Израиль, раскрыл прозвище, которым местные жители наградили часть русскоязычных эмигрантов. Об этом он рассказал у себя в социальных сетях.

«Так назвали переехавших сюда в 2022 году русскоязычных граждан, господ. Считается, что этим избалованным созданиям в Израиле не хватает тыквенного латте. Вот всё хорошо, а тыквенного латте нет», — заявил Привольнов.

По его словам, термин «тыквенный латте» относится к тем, кто жалуется на отсутствие привычного комфорта. Однако сам журналист не разделяет подобного взгляда ни на релокантов, ни на жизнь в Израиле.

В Кремле прокомментировали возвращение релокантов из Израиля
В Кремле прокомментировали возвращение релокантов из Израиля

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин заявил, что с возможным приближением завершения украинского конфликта всё больше релокантов задумываются о возвращении в Россию. Он отметил, что у таких «возвращенцев» есть только два пути. А некоторым гражданам и вовсе стоит забыть о возвращении.

Александра Мышляева
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