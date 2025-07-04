Избалованных русскоязычных релокантов в Израиле называют тыквенным латте

Бывший ведущий Первого канала Антон Привольнов, переехавший в Израиль, раскрыл прозвище, которым местные жители наградили часть русскоязычных эмигрантов. Об этом он рассказал у себя в социальных сетях.

«Так назвали переехавших сюда в 2022 году русскоязычных граждан, господ. Считается, что этим избалованным созданиям в Израиле не хватает тыквенного латте. Вот всё хорошо, а тыквенного латте нет», — заявил Привольнов.

По его словам, термин «тыквенный латте» относится к тем, кто жалуется на отсутствие привычного комфорта. Однако сам журналист не разделяет подобного взгляда ни на релокантов, ни на жизнь в Израиле.