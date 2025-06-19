В Кремле прокомментировали возвращение релокантов из Израиля

Возвращение в Россию соотечественников, ранее живших за границей и не имевших проблем с законом, не повлечёт за собой каких-либо изменений в обществе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном влиянии возвращения релокантов, уехавших в Израиль после 2022 года.