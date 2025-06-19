В Кремле прокомментировали возвращение релокантов из Израиля
Песков: Возвращение соотечественников из Израиля в РФ не скажется на обществе
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Возвращение в Россию соотечественников, ранее живших за границей и не имевших проблем с законом, не повлечёт за собой каких-либо изменений в обществе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном влиянии возвращения релокантов, уехавших в Израиль после 2022 года.
«Они такие же наши сограждане. Если речь о людях, которые не совершали ничего противоправного, не нарушали наш закон», — сказал представитель Кремля.
Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана. Израильские удары были нанесены по военным объектам и инфраструктуре, связанной с ядерной программой Ирана. В ответ КСИР объявил о начале операции «Правдивое обещание 3». Россия, тем временем, приступила к репатриации своих граждан из Ирана, обеспечив им безопасный транзит на родину через Азербайджан, где созданы все необходимые условия для беспрепятственного прохождения. На данный момент в Россию возвращены 324 человека. Также российское внешнеполитическое ведомство призвало Израиль остановить нанесение ядерных ударов по Ирану.