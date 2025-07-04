Военные Израиля десантировались в 10 километрах от столицы Сирии
Al Mayadeen: Израильские вертолёты высадили десант в 10 км от Дамаска
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Израильские вертолёты подлетели к Дамаску и высадили десант в сирийском городе Яфур. Населённый пункт расположен всего в 10 километрах от столицы Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen. Военнослужащие Израиля, как утверждается, зачистили базу бывшей Республиканской гвардии, после чего улетели обратно.
Операция продолжалась около пяти часов. Также израильские военные были замечены в посёлке Рахле недалеко от Дамаска и в районах Айн-Декер и Сайсун на юге Сирии. Там якобы тоже проводилась зачистка. Военные обнаружили укрывающихся боевиков и тайники с оружием. Всех подозреваемых задержали и вертолётами отправили на территорию Израиля.
Ранее сообщалось, что в июне Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела артиллерийские удары по целям на юге Сирии. Эта операция стала ответом якобы на запуск двух снарядов с сирийской территории, которые упали в незаселённой местности на израильской территории. Президент РФ Владимир Путин говорил, что главным выгодоприобретателем от ситуации в Сирии является Израиль. Российский лидер выразил надежду, что израильские военные в будущем покинут сирийскую территорию, но сейчас Тель-Авив явно собирается усилить своё присутствие в чужой стране.