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Регион
4 июля, 11:24

Киев за полгода убил 13 детей ударами дронов по гражданским объектам в РФ

Мирошник сообщил, что 13 детей погибли в России от атак ВСУ с начала 2025 года

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Украинские военные атаковали российские гражданские объекты 48 848 раз, начиная с января 2025 года, что привело к гибели 13 детей и более 400 взрослых, а пострадавшими числятся свыше 2500 человек. Об этом рассказал в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Ранения получили как минимум 2572 человека, погибли как минимум 454 мирных жителя. Среди жертв украинских боевиков 148 несовершеннолетних: 13 детей погибли, ещё 135 получили ранения различной степени тяжести», — привёл он данные за период с начала текущего года до сегодняшнего дня.

«Спокойнее реагируют»: В российском регионе рассказали, как дети взрослеют под ударами ВСУ
«Спокойнее реагируют»: В российском регионе рассказали, как дети взрослеют под ударами ВСУ

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали беспилотниками школу «Формула успеха» в Таврово в Белгородской области. В результате удара никто не пострадал, так как детей внутри не было, но повреждён один класс.

Татьяна Миссуми
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