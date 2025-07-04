Киев за полгода убил 13 детей ударами дронов по гражданским объектам в РФ

Украинские военные атаковали российские гражданские объекты 48 848 раз, начиная с января 2025 года, что привело к гибели 13 детей и более 400 взрослых, а пострадавшими числятся свыше 2500 человек. Об этом рассказал в телеграм-канале посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

«Ранения получили как минимум 2572 человека, погибли как минимум 454 мирных жителя. Среди жертв украинских боевиков 148 несовершеннолетних: 13 детей погибли, ещё 135 получили ранения различной степени тяжести», — привёл он данные за период с начала текущего года до сегодняшнего дня.