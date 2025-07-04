Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Петровскому району Донецка. Об этом сообщает военкор Андрей Руденко.

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку. Видео © Telegram/Репортёр Руденко V

Судя по кадрам, снаряд попал в проезжающую мимо машину. На месте происшествия также находились осколки, характерные для РСЗО HIMARS.