Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Петровскому району Донецка. Об этом сообщает военкор Андрей Руденко.
Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку. Видео © Telegram/Репортёр Руденко V
Судя по кадрам, снаряд попал в проезжающую мимо машину. На месте происшествия также находились осколки, характерные для РСЗО HIMARS.
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Напомним, ранее мэр города Алексей Кулемзин подтвердил, что под обстрелом находится Петровский район города. Жителей призывали спрятаться в укрытиях.
Обложка © Telegram/Репортёр Руденко V