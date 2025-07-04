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4 июля, 11:24

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Петровскому району Донецка. Об этом сообщает военкор Андрей Руденко.

Четыре человека погибли в результате удара ВСУ по Донецку. Видео © Telegram/Репортёр Руденко V

Судя по кадрам, снаряд попал в проезжающую мимо машину. На месте происшествия также находились осколки, характерные для РСЗО HIMARS.

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Напомним, ранее мэр города Алексей Кулемзин подтвердил, что под обстрелом находится Петровский район города. Жителей призывали спрятаться в укрытиях.

Обложка © Telegram/Репортёр Руденко V

Александра Вишнякова
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