«Спасибо мужчине на зелёной машине»: Жители Донецка оставляют на месте ударов ВСУ благодарности за спасение близких
Жители Донецка оставляют на месте ударов ВСУ благодарности за спасение близких
Жители Донецка оставляют трогательные благодарности на месте обстрела со стороны ВСУ. Неизвестный автор передал спасибо мужчине на зелёной машине, который помог спасти маму от верного смерти. Как сказано в объявлении на двери повреждённого от атаки здания, если бы не водитель, женщина могла бы погибнуть, если бы не его помощь.
«На месте вчерашнего обстрела в центре Донецка люди оставляют благодарности», — подписали пост в местном Telegram-канале «Типичный Донецк».
Объявление на месте обстрела. Фото © Telegram / Типичный Донецк
Напомним, что в ночь на 1 июля Донецк подвергся мощному удару со стороны ВСУ. По данным местных жителей, были задействованы ракеты Storm Shadow и ударные БПЛА. Последствия атаки оказались ужасающими: снаряды попали в торговые павильоны Кировского района, что повлекло за собой возгорания и разрушения ближайших строений. В результате нападения погибла женщина, ещё трое получили ранения.
Обложка © Telegram / «Типичный Донецк»