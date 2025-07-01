«Спасибо мужчине на зелёной машине»: Жители Донецка оставляют на месте ударов ВСУ благодарности за спасение близких

Жители Донецка оставляют трогательные благодарности на месте обстрела со стороны ВСУ. Неизвестный автор передал спасибо мужчине на зелёной машине, который помог спасти маму от верного смерти. Как сказано в объявлении на двери повреждённого от атаки здания, если бы не водитель, женщина могла бы погибнуть, если бы не его помощь.