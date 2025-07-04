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Регион
4 июля, 10:23

ВСУ нанесли удар по Донецку, предварительно, есть погибшие

Обложка © ТАСС / Галина Зверева

Обложка © ТАСС / Галина Зверева

ВСУ нанесли удар по западу Донецка; предварительно, есть погибшие, четыре человека получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

Мэр города Алексей Кулемзин подтвердил, что под обстрелом находится Петровский район города. Жителей призывают спрятаться в укрытиях.

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В ночь на 1 июля Донецк тоже подвергся мощному удару со стороны ВСУ. По данным местных жителей, были задействованы ракеты Storm Shadow и ударные БПЛА. Снаряды попали в торговые павильоны, загорелись также ближайшие строения. В результате нападения погибла женщина, ещё трое получили ранения.

Александра Вишнякова
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