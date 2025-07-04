Возвращение в XX век: В Европе указали на трещину в фундаменте НАТО

Страны НАТО теряют уверенность в надёжности пятой статьи устава альянса и всё чаще заключают двусторонние оборонные пакты. К такому выводу пришло издание L'Antidiplomatico, анализируя соглашения Франции с Польшей (май 2025 г.) и готовящийся договор Германии с Великобританией.

«По сути, НАТО — это всего лишь бюрократическая организация и поставщик государственных финансовых ресурсов», — отмечают авторы издания. По их мнению, такие шаги свидетельствуют о негласном недоверии к статье 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне.

Издание расценивает двусторонние договоры как «страховку» на случай неработоспособности механизмов НАТО, что возвращает Европу к модели безопасности начала XX века. Эксперты задаются вопросом, зачем дублировать обязательства, если членство в альянсе формально гарантирует взаимную защиту.