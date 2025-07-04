Возвращение в XX век: В Европе указали на трещину в фундаменте НАТО
L'Antidiplomatico: Страны НАТО потеряли уверенность в 5-й статье устава альянса
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Страны НАТО теряют уверенность в надёжности пятой статьи устава альянса и всё чаще заключают двусторонние оборонные пакты. К такому выводу пришло издание L'Antidiplomatico, анализируя соглашения Франции с Польшей (май 2025 г.) и готовящийся договор Германии с Великобританией.
«По сути, НАТО — это всего лишь бюрократическая организация и поставщик государственных финансовых ресурсов», — отмечают авторы издания. По их мнению, такие шаги свидетельствуют о негласном недоверии к статье 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне.
Издание расценивает двусторонние договоры как «страховку» на случай неработоспособности механизмов НАТО, что возвращает Европу к модели безопасности начала XX века. Эксперты задаются вопросом, зачем дублировать обязательства, если членство в альянсе формально гарантирует взаимную защиту.
Ранее в СМИ появились сообщения, что члены НАТО стали скрытно готовиться к выводу американского воинского контингента из стран Европы. Дипломаты альянса всё больше убеждаются в том, что Вашингтон существенно сократит присутствие ВС США в странах ЕС, где в настоящий момент расквартированы порядка 80 тысяч американских военнослужащих.