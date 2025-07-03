Страны НАТО на фоне разворота Вашингтона начали готовиться к уходу войск США из Европы

Члены НАТО начали незаметно готовиться к уходу американских войск со своей территории. Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на осведомлённые дипломатические источники.

В дипломатических кругах альянса растёт уверенность, что Белый дом предпримет шаги по сокращению численности военнослужащих США в Европе, где сейчас находится примерно 80 тысяч солдат. Рассматривается возможность переброски от 10 до 20 тысяч военнослужащих в регионы Азии и Ближнего Востока.