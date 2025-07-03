Страны НАТО на фоне разворота Вашингтона начали готовиться к уходу войск США из Европы
Euractiv: Страны НАТО начали подготовку к частичному уходу войск США из Европы
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Члены НАТО начали незаметно готовиться к уходу американских войск со своей территории. Об этом сообщает Euractiv, ссылаясь на осведомлённые дипломатические источники.
В дипломатических кругах альянса растёт уверенность, что Белый дом предпримет шаги по сокращению численности военнослужащих США в Европе, где сейчас находится примерно 80 тысяч солдат. Рассматривается возможность переброски от 10 до 20 тысяч военнослужащих в регионы Азии и Ближнего Востока.
«Вопрос не в том, произойдёт ли вывод войск США, а в том, насколько организованно это можно сделать, не ставя под угрозу существующие планы обороны альянса», — считает один из дипломатов НАТО.
Напомним, что вчера США решили приостановить поставки некоторых видов вооружений Киеву. В НАТО это вызвало истерику, а страны-участницы просили Штаты передумать. При этом американские СМИ утверждают, что Вашингтон прикрыл вообще всю военную помощь Украине. Политологи считают, что так Белый дом хочет заставить киевский режим ускориться с переговорами.