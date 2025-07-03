США отменили часть ограничений на экспорт ПО в КНР для производства чипов

США решили отменить часть ограничений на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Минторг США проинформировал концерн Siemens AG, что теперь для ведения бизнеса в Китае не нужны специальные государственные лицензии. Немецкая компания восстановила доступ к своему программному обеспечению и технологиям для китайских клиентов.

В материале указано, что недавно подписанное торговое соглашение позволяет США экспортировать программное обеспечение для микросхем, а также этан и реактивные двигатели. В ответ Пекин должен увеличить поставки редкоземельных металлов в США.