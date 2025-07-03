Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 июля, 02:52

США отменили часть ограничений на экспорт ПО в КНР для производства чипов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

США решили отменить часть ограничений на экспорт в Китай программного обеспечения для проектирования микросхем. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Минторг США проинформировал концерн Siemens AG, что теперь для ведения бизнеса в Китае не нужны специальные государственные лицензии. Немецкая компания восстановила доступ к своему программному обеспечению и технологиям для китайских клиентов.

В Китае заявили о победе России на саммите НАТО в Гааге
В Китае заявили о победе России на саммите НАТО в Гааге

В материале указано, что недавно подписанное торговое соглашение позволяет США экспортировать программное обеспечение для микросхем, а также этан и реактивные двигатели. В ответ Пекин должен увеличить поставки редкоземельных металлов в США.

Как сообщал Life.ru, в конце июня появилась информация, что власти США рассматривают возможность организации визита президента Дональда Трампа в Китай во второй половине 2025 года. Поездку могут сделать по аналогии с весенним турне Трампа по Ближнему Востоку.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar