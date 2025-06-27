В Китае заявили о победе России на саммите НАТО в Гааге
NetEase: Прошедший саммит НАТО в Гааге стал победой для России
Саммит НАТО в Гааге. Обложка © nato.int
Саммит НАТО в Гааге фактически стал стратегическим триумфом для России, сообщает китайское издание NetEase. Несмотря на громкие заявления о поддержке Украины, всё равно отмечается растущий разрыв между обещаниями западных стран и их реальными действиями.
Особое внимание китайские аналитики уделили позиции президента США Дональда Трампа, от которого ожидали решительных шагов по усилению помощи Киеву. Однако Незалежная получила лишь расплывчатые обещания о «возможности» такой поддержки.
«Подобная нерешительность альянса играет на руку России. Москве выгодно затягивание процесса, которое постепенно лишает Украину ресурсов для продолжения конфликта», — сказано в статье.
Китайские эксперты полагают, что результаты саммита свидетельствуют об ослаблении единства стран НАТО в украинском вопросе, что создаёт благоприятную обстановку для реализации стратегических целей России.
Напомним, что в ходе саммита Владимира Зеленского пригласили только на неформальный ужин с лидерами НАТО, а на общей фотографии его разместили вдали от Дональда Трампа. Несмотря на это, американский лидер всё же встретился с Зеленским, после чего отказался от своих прежних заявлений об урегулировании украинского конфликта в течение суток. В итоговом коммюнике саммита вопрос о вступлении Украины в НАТО не упоминался.