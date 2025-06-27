Саммит НАТО в Гааге фактически стал стратегическим триумфом для России, сообщает китайское издание NetEase. Несмотря на громкие заявления о поддержке Украины, всё равно отмечается растущий разрыв между обещаниями западных стран и их реальными действиями.

Особое внимание китайские аналитики уделили позиции президента США Дональда Трампа, от которого ожидали решительных шагов по усилению помощи Киеву. Однако Незалежная получила лишь расплывчатые обещания о «возможности» такой поддержки.

«Подобная нерешительность альянса играет на руку России. Москве выгодно затягивание процесса, которое постепенно лишает Украину ресурсов для продолжения конфликта», — сказано в статье.