Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июня, 04:20

СМИ: Трамп в сопровождении делегации бизнесменов готовится посетить Китай

Nikkei Asia: Дональд Трамп в этом году может посетить Китай

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американские власти рассматривают возможность организации визита президента Дональда Трампа в Китай во второй половине 2025 года. Как сообщает Nikkei Asia со ссылкой на осведомлённые источники, поездка может быть организована по аналогии с недавним турне Трампа по Ближнему Востоку — с сопровождением в виде представителей деловых кругов США.

По данным издания, администрация Белого дома уже начала подготовку к потенциальному визиту, который предположительно будет включать делегацию из нескольких десятков топ-менеджеров американских компаний. Такой формат был успешно опробован в мае 2025 года, когда Трамп совершил четырёхдневное турне по Саудовской Аравии, Катару и ОАЭ.

Трамп сообщил, что США подписали новую торговую сделку с Китаем
Трамп сообщил, что США подписали новую торговую сделку с Китаем

Напомним, что в ходе ближневосточного турне 13-16 мая американский лидер провёл переговоры с новым главой сирийской администрации Ахмедом аш-Шараа, где стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar